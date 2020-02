Line-up Surhuzum Open Air bekend

Publicatie: za 01 februari 2020 13.13 uur

SURHUIZUM - Na het succes van de eerste twee uitverkochte edities van SOA is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in een behoefte voorziet. Net als in 2019 is SOA ook in 2020 weer een tweedaags festival. Vrijdagavond 5 juni is omgedoopt tot Classic Rock Night. De bands Wieke Rocks, Conehead en Tess & her Highway Patrol spelen nagenoeg uitsluitend herkenbare rockcovers.



Op zaterdag 6 juni zullen er, naast enkele bands met eigen werk (Steelshock en Incursion Dementa), een viertal Tributebands optreden. Uit Duitsland komt Europa's meest opmerkelijke (all female) AC/DC tributeband “She’s got balls”. Deze geheel uit vrouwen bestaande band speelt op onnavolgbare wijze het repertoire van AC/DC. Voor de fans van Slayer heeft de organisatie het Duitse Slayensemble gecontracteerd. De derde tributeband die is vastgelegd is “the Art of Pantera”. Deze band heeft de afgelopen jaren met onder meer optredens op het bekende Graspop in Belgie haar sporen ruimschoots verdiend. Het Nederlandse Van Hagar is met haar tribute to Van Halen de vierde tributeband die op SOA 2020 zal optreden.

Net als de eerste beide edities wordt SOA ook dit jaar weer op dezelfde unieke locatie in het buurtschap Ophûs, in de volksmond 'de Pûs' (fonetisch: de Poes) genoemd, gehouden. Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden. Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar.

Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl start de voorverkoop op 1 februari 2020 om 11.00 uur.