Freerk Bosgraafstraat wordt 30 km zone

BURGUM - Een deel van de Freerk Bosgraafstraat in Burgum wordt binnenkort ingericht als 30 km zone. Dat heeft het college van B&W van Tytsjerksteradiel besloten. Het besluit is een gevolg van de gehele aanpak van de omgeving. Er moeten rioleringswerkzaamheden plaatsvinden en er is nu besloten om de gehele omgeving gelijk opnieuw in te richten.

Het betreft het gebied rondom het schoolgebouw Liudger en het door de gemeente recent gekochte landgoed Glinstra State. Het gebied heeft een lage ligging waardoor er regelmatig wateroverlast is. Terwijl de riolering wordt aangepakt, wordt het gebied aangepast tot 30 km zone.