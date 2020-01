Zes brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Publicatie: do 30 januari 2020 22.10 uur

FERWERT - Donderdagavond zijn zes brandweermannen van de vrijwillige brandweer van de korpsen Hallum en Ferwert, Koninklijk onderscheiden.

De brandweerlieden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen in het voormalige gemeentehuis van Ferwerderadeel uit handen van burgemeester Johannes Kramer de versierselen opgespeld.

Sinds 1 mei 2005 konden leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voorgedragen worden voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Het maatschappelijk belang van het werk wordt zeker gewaardeerd, maar past niet meer in de aard van de onderscheiding.

Onderstaande personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Korps Hallum

Rinse Wagenaar

Anne Russchen

Korps Ferwert

Wilfred van Sinderen

Albert van der Meij

Sjierk (Sierk) Holwerda

Gerrit Miedema

