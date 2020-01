Fietsster aangereden door auto in Drachten

Publicatie: wo 29 januari 2020 23.05 uur

DRACHTEN - Op het kruispunt van de Lauwers met de Oprijlaan in Drachten is woensdag een fietsster aangereden. Rond 22.00 stak ze de weg over toen ze vermoedelijk over het hoofd werd gezien door een auto. Een botsing was het gevolg.

De ambulance heeft de vrouw meegenomen naar het ziekenhuis. Het kruispunt was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor verkeer.