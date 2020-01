Deur ingetrapt bij beginnende woningbrand

Publicatie: di 28 januari 2020 09.18 uur

DRACHTEN - Bij een brand in een woning aan het Schuttersveld in Drachten heeft de politie een deur ingetrapt om binnen te komen. De brand werd rond 2.31 uur ontdekt door een buurvrouw die het brandalarm hoorde. Ze ging zelf onderzoek uit en zag vuur in de woning en besloot de brandweer te bellen.

De politie kwam als eerst ter plaatse en agenten hebben met een

koevoet het raam van de voordeur kapot gemaakt om naar binnen te kunnen. Eenmaal binnen zagen ze een kladblok branden die ze met de voet konden uittrappen.

De ter plaatse gekomen brandweer heeft nacontrole uitgevoerd en de ramen allemaal open gezet. De politie heeft de zorg overgedragen aan Stichting Salvage. Op het moment van de brand, was niemand in de woning aanwezig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

