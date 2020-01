Eis 2,5 jaar cel voor verkrachting op Ameland

Publicatie: vr 24 januari 2020 18.35 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige uit Slowakije afkomstige man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 31 mei vorig jaar op Ameland een 24-jarige vrouw in een droge sloot heeft verkracht. Vrijdag eiste officier van justitie Eelco Jepkema 30 maanden cel voor wat hij ‘een hele akelige verkrachting met verwoestende gevolgen’ noemde.

Wederzijdse instemming

De verdachte ontkende dat hij tegen haar wil seks heeft gehad met de vrouw. Volgens hem was het met wederzijdse instemming en had de vrouw, die seizoenswerk deed in de horeca op het Waddeneiland, het initiatief genomen. Beide waren die avond in discotheek de Swinging Mill in Nes geweest. Het slachtoffer was daar met collega’s, zij ging eerder naar huis omdat ze de volgende dag moest werken. Volgens de vrouw bood de verdachte aan om haar naar de camping te brengen omdat ze de weg nog niet goed wist.

Gevonden door een collega

Onderweg trok de man haar ineens van de fiets en duwde hij haar in een droge sloot waar hij haar verkrachtte. De vrouw schreeuwde en gilde en verzette zich uit alle macht. Op een gegeven moment gaf ze zich maar over, bang als ze was dat ze het anders niet zou overleven. Toen de verdachte was vertrokken, belde ze in paniek haar vriend. Ze wist niet waar ze was. Uiteindelijk werd ze gevonden door een collega, die iets later dan haar naar huis was gegaan.

Herkend op camerabeelden

De verdachte, die al een aantal jaren in de zomer werkzaam was bij een fietsverhuurder op het eiland, werd op basis van camerabeelden van de discotheek herkend. Hij werd de volgende dag aangehouden. In eerste instantie zei hij dat hij zich niets kon herinneren, tot de politie hem confronteerde met de camerabeelden, waarop te zien was dat hij buiten de discotheek contact zocht met het slachtoffer. De man verklaarde vervolgens dat hij moe was, veel had gedronken en zich alleen kon herinneren dat hij met de fiets was gevallen.

Krassporen

Pas toen hij van de politie hoorde dat zijn DNA – een spermaspoor – op het lichaam van het slachtoffer was aangetroffen, kwam hij met het verhaal dat er sprake was geweest van ‘spontane’ seks, met wederzijds goedvinden. Het slachtoffer had verwondingen over haar hele lichaam. Volgens een forensisch arts kan het letsel passen bij de toedracht die de vrouw heeft gegeven. De verdachte had ook verwondingen, krassporen, die volgens de forensisch arts ontstaan kunnen zijn doordat het slachtoffer zich heeft verzet en haar belager heeft gekrabd.

Onder behandeling van een psycholoog

Op de zitting las de vrouw geëmotioneerd een verklaring voor. ‘Ik was nooit ergens bang voor, ik voelde mij onkwetsbaar. Nu ben ik mezelf kwijt en voel ik alleen maar angst als ik over straat loop’. Ze is onder behandeling van een psycholoog, ze kan het gebeurde geen plek geven. Ze wil 15.000 euro smartengeld van de verdachte, plus ruim 10.000 euro voor onder meer medische kosten en studievertraging die ze als gevolg van de verkrachting heeft opgelopen.

De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.