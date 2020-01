Inbrekers bij houthandel slaan snel op de vlucht

Publicatie: do 23 januari 2020 09.32 uur

KOLLUM - Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij een houthandel in Kollum. Rond 00:45 ging het alarm af aan de Riddersmaweg. Binnen tien minuten was de politie met speurhond ter plaatse, maar de inbrekers waren toen al gevlogen.

De directeur meldt op Facebook dat er gelukkig niks vernield of vermist is. Wel vindt hij het vervelend dat er mensen ongenodigd op zijn kantoor zijn geweest. Wel zijn er camerabeelden van de inbrekers. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.