Amfetamine handelaar opgepakt in eigen woning

Publicatie: wo 22 januari 2020 23.44 uur

BUITENPOST - In Buitenpost is vrijdag een 47-jarige man aangehouden in zijn eigen woning. De man wordt er van verdacht te handelen in harddrugs. Bij de doorzoeking van de woning is een handelshoeveelheid Amfetamine aangetroffen en in beslag genomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de man al langere tijd handelde in harddrugs. De politie heeft de zaak nog steeds in onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De rechter commissaris heeft maandag besloten dat de man voor 14 dagen in bewaring wordt gesteld. Daarnaast wordt er een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de woning voor bepaalde tijd te sluiten.