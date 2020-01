Auto zwaar beschadigd na missen bocht

APPELSCHA - Aan de Lycklamavaart in Appelscha is maandagavond een auto zwaar beschadigd geraakt. De bestuurder was de macht over het stuur kwijtgeraakt in een bocht. Hij werd gelanceerd door de slootwal en stuiterde via een boom de weg weer op.

De man reedt in de richting van Smilde. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.

