Man (34) dreigde naaktfoto's ex te publiceren

Publicatie: di 14 januari 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (34) dreigde naaktfoto’s van zijn ex te publiceren. Hij stuurde de vrouw duizenden sms’jes, belde haar talloze malen en bedreigde haar. Dinsdag stond de Drachtster terecht voor de Leeuwarder rechtbank. De officier van justitie eiste voor stalking en bedreiging 1 maand cel plus een maand voorwaardelijk.

Bivakmuts en pistool

De officier oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de Drachtster zijn ex thuis heeft opgezocht en in de struiken heeft geduwd. Het stel heeft een tijdlang een knipperlichtrelatie gehad. ‘Het was een haat-liefde relatie’, zei de Drachtster. Na het stuklopen van de relatie liepen de gemoederen hoog op. De verdachte zou zijn ex een foto hebben gestuurd waarop hij een bivakmuts droeg en een pistool vasthield.

Duizenden sms’jes

Een tweede foto ging vergezeld van de tekst ‘Ik heb lood voor jou kankerlijer’. Volgens de Drachtster was de eerste een oude foto, die bij wijze van grap was gestuurd. ‘Ze wist dat het een alarmpistool was’, zei hij. De tweede foto zou voor de ex-vriend van zijn ex bedoeld zijn. De man ontkende niet dat hij de vrouw duizenden sms’jes had gestuurd en haar talloze malen had gebeld.

Naaktfoto’s publiceren

Als ze zijn nummer had geblokkeerd, haalde hij simpelweg een nieuwe sim-kaart. Ook had hij naaktfoto’s van zijn ex als profielfoto op Whatsapp gebruikt en had hij gedreigd naaktfoto’s van haar te publiceren. Het was tweerichtingsverkeer volgens de Drachtster, zijn ex zou hem ook hebben lastiggevallen. ‘Ze stuurde mij net zo goed berichten’. Nadat hij aangifte tegen haar had gedaan zou hij ook niet meer door zijn ex zijn lastiggevallen.

Enkelband inleveren

Begin vorig jaar heeft hij twee maanden vastgezeten. Op 11 april kwam hij vrij. Hij kreeg een enkelband om en mocht geen contact met zijn ex zoeken. ‘Ik loop al bijna een jaar met een enkelband, volgens mij heb ik mijn straf wel gehad’, zei de Drachtster. Hij heeft een nieuwe vriendin en wil geen contact meer met zijn ex. Omdat het al een tijdlang rustig is gebleven, is het inleveren van de enkelband wat de officier van justitie betreft geen probleem. De officier eiste wel dat de Drachtster zich laat behandelen en meewerkt aan drugscontroles. Volgens de reclassering vormt het drugsgebruik een risicofactor.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.