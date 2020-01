Uitvaartverzekering straks verplicht? Voor- nadelen

Publicatie: di 07 januari 2020 09.45 uur

LEEUWARDEN - In Nederland bestaan er op dit moment twee verplichte verzekeringen, namelijk de basis zorgverzekering en de WA-autoverzekering. De uitvaartverzekering hoort daar nog niet bij en kun je dus nog altijd op vrijwillige basis afsluiten.

In een aantal Europese landen ben je wel verplicht om je te verzekeren voor uitvaartkosten, bijvoorbeeld in Zweden. Alle Zweden betalen een speciale belasting die een groot deel van de crematie- of begrafeniskosten vergoedt.

Ook in Nederland zijn er geluiden die roepen om een verplichte uitvaartverzekering, net zoals in Zweden, betaalt via belastingen en/of een premie. In Nederland heeft zo'n 70 procent van de bevolking al een uitvaartverzekering afgesloten.

Wat zijn de voor- en nadelen van een verplichte uitvaartverzekering voor iedereen?

Voordelen

?Het invoeren van een verplichte uitvaartverzekering kent een duidelijk voordeel. Het zorgt voor een stukje financiële zekerheid als er na overlijden voor iedereen altijd een basisdekking is voor een fatsoenlijke crematie of begrafenis. De kosten voor de uitvaart worden namelijk door veel Nederlanders onderschat, blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl.

Vooral onder lagere inkomensgroepen komt het nog regelmatig voor dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Dat klinkt misschien handig: als je geen geld hebt, lost de gemeente het voor je op. Maar de waarheid ligt anders: bij een gemeentelijke uitvaart mogen nabestaanden vaak niet eens aanwezig zijn, of alleen de naaste familie. Ook is deze uitvaart zeer somber. Er is geen ruimte voor een mooie kist, bloemen, een afscheidsplechtigheid of receptie voor de condoleance.

Met een verplichte uitvaartverzekering zijn er geen onvoorziene kosten en heeft iedereen dus recht op een waardig afscheid.

Nadelen

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij een verplichte uitvaartverzekering. Bij een verplichte verzekering komen namelijk ook verplichte (maandelijkse) kosten kijken. Voor veel Nederlanders (met een laag inkomen) zijn die kosten niet op te hoesten. Een oplossing hiervoor is om een sociaal vangnet te creëren waarbij hogere inkomens meer bijdragen dan lagere inkomens. Het gevolg daarvan is dat de belastingen verder omhoog moeten, wat ten koste gaat van de koopkracht.

Tenslotte kost het invoeren van een verplichte uitvaartverzekering op zichzelf veel geld. De overheid moet er op toezien dat iedereen is verzekerd, premie betaalt en dat de kosten evenredig worden verdeeld over verschillende inkomensgroepen.

Niet verplicht, wel verstandig

Waarom?

Financiële zekerheid voor je nabestaanden: zij hoeven niet op te draaien voor de kosten van je overlijden

Nabestaanden worden na je overlijden geholpen bij het regelen van de uitvaart

Regie over de vormgeving van je eigen uitvaart

Tegenwoordig is een uitvaartverzekering ook financieel aantrekkelijker dan om zelf te sparen voor de uitvaart.