Martijn ging kopje onder terwijl bestuurder kwam aanlopen

Publicatie: ma 06 januari 2020 14.55 uur

WARTEN - Een toertochtje op de racefiets eindigde voor Martijn zondag letterlijk in de sloot. De Leeuwarder zag even na 14.00 uur auto's met knipperlichten stilstaan aan de Stûkenwei bij Warten. Een aantal mensen was al uitgestapt. De wielrenner besloot direct om via het talud naar beneden te gaan toen hij door had wat er aan de hand was.

Martijn klom over de auto en dook in het water om te controleren of er nog mensen in de auto zaten. Ook een vrouw sprong de vieze sloot in om hulp te bieden aan eventueel inzittenden. Op nagenoeg hetzelfde moment kwam er plotseling een man aangerend. Het bleek de bestuurder te zijn van het voertuig. Hij zei dat er niemand meer in de auto zat en dat hij er al uit was. Martijn: "Hij graaide een Action tas van de achterbank, rende weg en stapte bij een vrouw de auto in......"

Wanneer het ongeval precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de man eerder al uit zijn Mercedes was geklommen. Hij heeft daarna hulp geregeld. Voor zover bekend kwam hij daarna aanrijden in een auto met een vrouw. Op het moment dat hij de tas uit de auto haalde, had hij zelf al een nat pak. Nadat hij de tas had gepakt, vluchtte het duo weg in de auto.

Martijn en de andere vrouw bleven met een nat pak achter. Een omstander heeft Martijn thuisgebracht. De vrouw kon in de ambulance haar kleding uitdoen en kreeg een deken. Zij moest nog minimaal een uur rijden voordat ze thuis was.

De politie laat weten dat zij de zaak in onderzoek hebben. Maandagochtend had de politie de man (en vrouw) nog niet gesproken of gevonden. Dankzij de voertuigen zullen zij eenvoudig opgespoord kunnen worden. Omstanders hebben bovendien het kenteken van de vluchtauto doorgegeven aan de politie.

