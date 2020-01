Auto crasht van talud, bestuurder gevlucht

Publicatie: zo 05 januari 2020 14.37 uur

WARTEN - Een automobilist is zondagmiddag met zijn auto van een metershoog talud gereden langs de Stûkenwei. De bestuurder kwam vanaf Warten en reed richting de Fonejachtbrug toen het mis ging. Sporen op het talud zijn stille getuigen van het feit dat de auto scheef naar beneden gleed en daarna op de kop in de sloot tot stilstand kwam.

Omstanders twijfelden geen moment en een vrouw en een wielrenner doken de sloot in om in actie te komen. Ze liepen daarbij een vies nat pak op. De vrouw werd later opgevangen door het ambulancepersoneel zodat ze de vieze kleding kon vervangen. De wielrenner werd door een omstander thuisgebracht.

Nog voordat de hulpdiensten arriveerden, stonden de redders en omstanders er verbouwereerd bij. De bestuurder van ongeveer 35 jaar oud was namelijk gevlucht. Volgens een getuige liep de man nog even snel terug naar de auto om een tas op te halen en stapte daarna bij iemand in de auto. De omstanders probeerden de auto nog tegen te houden maar na wat gedraai wist de auto succesvol te vluchten.

De situatie zag er aanvankelijk heftig uit en daardoor kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Naast de politie waren er vanaf 14.08 uur ook twee ambulances gealarmeerd. Bovendien kwam de brandweer van Burgum ter plaatse met brandweerlieden die gespecialiseerd zijn in ongevallen in het water.

