Overstappen zorgverzekering levert tot 500 euro op

Publicatie: ma 09 december 2019 10.00 uur

LEEUWARDEN - Het ‘overstapseizoen’ is weer begonnen: miljoenen Nederlanders vergelijken deze maand hun zorgpolis voor 2020. En gelijk hebben ze, want een overstap van zorgverzekering kan tot honderden euro's per jaar opleveren.

Zelfs de overheid roept Nederlanders op om de huidige ziektekostenverzekering onder de loep te nemen. "Maak gebruik van een vergelijkingssite en ga zorgverzekeringen vergelijken", luidt het advies. De kans is namelijk groot dat je zorgverzekeraar de dekking en voorwaarden voor volgend jaar heeft aangepast en dat je huidige pakket daarom niet meer bij je past.

"Gelukkig kost het vergelijken van je zorgverzekering vaak nog geen vijf minuten van je tijd", vertelt Koen Kuijper van Zorgwijzer. En die vijf minuten kunnen je een hoop geld opleveren: alleen al tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering zit zo’n 500 euro verschil.

Tip: Bekijk hier wat jij kunt besparen in 2020

3 cruciale vragen over je zorgverzekering

Helaas is het kiezen van een nieuwe zorgverzekering niet voor iedereen even gemakkelijk. “Zeker als je bepaalde zorgbehoeften hebt – zoals fysiotherapie, tandheelkundige zorg of orthodontie – is het belangrijk om goed te letten op de dekking en bijbehorende voorwaarden”, licht Kuijper toe.

Daarom: drie vragen die helpen bij het kiezen van een geschikte zorgverzekering voor volgend jaar:

1. Is iedere basisverzekering hetzelfde?

Het basispakket wordt wettelijk bepaald door de overheid. Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om de zorg die in dit pakket zit, te vergoeden. Wel kunnen verzekeraars hier (beperkende) voorwaarden aan stellen. Dit wordt gedaan in de basisverzekering.

Niet iedere basisverzekering is dus hetzelfde. De verschillen zitten hem vooral in de keuze uit zorgverleners en ziekenhuizen:

Budgetpolis: beperkte keuze uit ziekenhuizen

Naturapolis: meestal vrije keuze uit ziekenhuizen en ruime keuze uit andere zorgverleners

Combinatiepolis: vrije keuze ziekenhuizen en deels ruime of vrije keuze uit zorgverleners

Restitutiepolis: vrije keuze ziekenhuizen en zorgaanbieders

Een restitutiepolis vergoedt in principe de zorg bij elke zorgaanbieder, mits dit in het basispakket valt.

2. Welke zorg moet ik extra verzekeren?

Naast de basisverzekering is het mogelijk om je aanvullend te verzekeren, bijvoorbeeld voor behandelingen bij een fysiotherapie, de tandarts of alternatieve geneeswijzen.

Het is verstandig om na te gaan in hoeverre jij (en/of je kinderen) gebruik gaan maken van dit soort aanvullende zorg. Heb je een gezond gebit hebt met weinig problemen? Dan is het zonde van het geld om een dure tandartsverzekering af te sluiten. Je betaalt dan vaak meer premie dan dat je aan vergoeding gebruikt.

Soms is een aanvullende verzekering wel interessant, bijvoorbeeld als je weet dat je kind op korte termijn een beugel nodig heeft. Voor maximaal drie tientjes per maand krijg je 1.500 euro aan orthodontievergoeding. Dat geldt ook voor fysiotherapie. Voor 20 tot 30 euro per maand aan aanvullende premie krijg je minimaal 18 behandelingen fysiotherapie op jaarbasis.

Via vergelijkingssite Zorgwijzer.nl kun je dit soort dekkingen eenvoudig toevoegen en meenemen in de vergelijking.

3. Hoe betaal ik zo weinig mogelijk zorgpremie?

Natuurlijk wil je zo min mogelijk premie betalen voor je zorgverzekering.

Daarom zetten we de vijf beste tips voor je op een rij om het beste uit je zorgverzekering te halen en tegelijkertijd maximaal te besparen:

Sluit voor jezelf en je partner niet dezelfde zorgverzekering af, maar maak voor ieder van hen een aparte vergelijking via een vergelijkingssite. Verzeker alleen dingen die je zelf niet kunt betalen of waarvoor je niet onnodig veel premie betaalt, zoals een brilvergoeding. Betaal je premie in één keer voor een heel jaar. Dit levert je twee tot drie tientjes per jaar op. Mooi meegenomen. Verhoog je eigen risico naar 885 euro. Dit levert je 200 tot 300 euro per jaar op. Let op: doe dit alleen als je jouw eigen risico normaliter niet verbruikt en je dit bedrag in één keer kunt ophoesten. Zeg je collectieve polis op: zorgverzekeringen die lopen via je werkgever worden nog duurder in 2020. Je kunt bijna altijd besparen door over te stappen.

Op Wijzeringeldzaken.nl staat nog meer informatie die je kan helpen bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering.