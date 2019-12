Automobilist raakt onwel en belandt in greppel

Publicatie: za 07 december 2019 19.41 uur

SIEGERSWOUDE - De bestuurder van Citroën Berlingo raakte zaterdag onwel in Siegerswoude. Omstreeks 17.53 uur verloor de man de macht over het stuur op het Foarwurk. Zijn auto belandde in een greppel en de man raakte bekneld in zijn voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

De bestuurder is per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

