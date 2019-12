Surfer van Lauwersmeer gered door KNRM

Publicatie: za 07 december 2019 19.10 uur

LAUWERSOOG - De vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog werden zaterdagmiddag rond half vier gealarmeerd voor een surfer in problemen op het Lauwersmeer.

Een groep mensen, die aan het surfen was geweest op het Lauwersmeer, vond dat één man van de groep wel erg lang weg bleef. Ze zagen de ervaren surfer in de verte en vermoedden dat hij waarschijnlijk materiaalpech zou hebben. Omdat het bijna donker werd durfden ze het niet aan om naar hem toe te surfen en ze besloten om 112 te bellen voor professionele hulp.

De Springbok van KNRM station Lauwersoog voor uit en haalde de surfer op en bracht hem naar de Hoek van de Bant. De vin van zijn plank was afgebroken waardoor de surfplank compleet stuurloos was. Hij had drie kwartier aan de kant gewacht en was niet onderkoeld geraakt.

