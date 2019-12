Eerste rookvrije Lidl feestelijk geopend

Publicatie: do 05 december 2019 15.43 uur

SURHUISTERVEEN - Een landelijke primeur. Donderdag werd aan het Baansein in Surhuisterveen de eerste rookvrije Lidl geopend. De winkel is in de afgelopen tijd helemaal vernieuwd en wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen mocht de winkel 'heropenen'.

In de vernieuwde winkel wordt geen tabakswaar verkocht. Het filiaal in Surhuisterveen is hiermee de eerste Lidl in Nederland. Onder de aanwezige bezoekers werd een minuut gratis winkelen verloot.