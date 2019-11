Frontale botsing op Dongerawei in Metslawier

Publicatie: za 30 november 2019 15.06 uur

METSLAWIER - Op de Dongerawei onder Metslawier zijn zaterdagmiddag omstreeks 13.40 uur twee auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een Peugeot wilde linksaf slaan de Balthasar Bekkerstritte in. Doordat er twee auto's stonden te wachten om op te rijden en de draai kort was, liet hij deze twee auto's eerst gaan.

Nadat de beide auto's de Dongerawei waren opgereden sloeg de Peugeot linksaf, de bestuurder had de vanuit komende Oosternijkerk rijdende Citroën niet opgemerkt met als gevolg een frontale aanrijding. Een ambulance kwam ter plaatse maar hun inzet was niet nodig. De twee kinderen kregen van de politie een troostbeer. Beide auto's zijn total loss.

