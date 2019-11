Glazenhuis van Sinterklaas Dokkum

Publicatie: za 23 november 2019 19.25 uur

DOKKUM - Vandaag stond het Glazen huis voor het goede doel in Dokkum weer op De Zijl in Dokkum. De actie van Lionsclub Noordoost-Friesland heeft als doel om nieuwe cadeaus in te zamelen voor kinderen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbanken uit de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a..

Voor de kinderen was er van alles te doen. Zo konden de kinderen een Pietenparcours volgen en daarmee een Hulppieten diploma behalen. In de koek en sopie stand kon het publiek snert, een warme worst of een portie poffertjes kopen voor het goede doel. 's Middags was Sinterklaas aanwezig in het Stadhuis voor een ontmoeting met de kinderen.

Kinderburgemeester Marije Adema overhandigde samen met Jouke Douwe de Vries symbolisch een kado aan voedselbankvoorzitter Gerard Timmerman.

Naast de mogelijkheid om kado's in te leveren, draaide het rad van Sinterklaas met prijsjes die ter beschikking waren gesteld door vele lokale ondernemers en werden er snert en broodjes warme worst verkocht.

