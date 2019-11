Bestuurder met rijontzegging rijdt toch

Publicatie: zo 17 november 2019 17.05 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige bestuurder uit een dorp in de voormalige gemeente Dongeradiel is zondagmiddag aangehouden. De jongeman reed op de Euterpestraat in Leeuwarden terwijl hij een rijontzegging had.

De man kreeg van de politie een proces verbaal voor dit misdrijf. Hij zal voorlopig niet meer mogen rijden in de auto.