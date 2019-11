Aankomst Sinterklaas in Dokkum

Publicatie: za 16 november 2019 22.25 uur

DOKKUM - Nadat Sinterklaas in Apeldoorn voet op Nederlandse bodem zette, kwam de Goedheiligman om twee uur per boot aan in Dokkum. Veel kinderen met hun ouders hadden de kou getrotseerd en zich rondom het Grootdiep verzameld om de pakjesboot te verwelkomen.

Iets voor twee uur kwam er een speedboot met enkele zwarte pieten onder De Zijl vandaan. Ze waren in paniek, want de boot met Sinterklaas was er nog niet. Op advies van meneer Hans voeren ze richting de Kettingbrug om daar te zoeken. Volgens de burgemeester kon de vertraging wel eens zijn ontstaan omdat Sinterklaas de route langs de Súd Ie goed wilde bekijken en de boot daarom langzamer voer.

Al snel kwam de speedboot terug met de boodschap dat ze de boot nog niet konden zien en dat ze de hulp nodig hadden van een hoogtepiet. Deze werd opgetrommeld en even later verscheen deze op een flyboard in het Grootdiep. Deze piet kon heel hoog boven het water uit komen en kon daardoor heel ver kijken. En ja hoor, hij zag in de verte de pakjesboot aankomen.

Een hele geruststelling voor alle wachtende kinderen. Even was het nog spannend want de burgemeester vertelde aan meneer Hans dat Sinterklaas vergeten was een vergunning aan te vragen. Gelukkig wist de burgmeester een paar ambtenaren op te trommelen die dit snel konden regelen.

Al met al kwam de pakjesboot met Sinterklaas en zijn zwarte pieten met alle pakjes op tijd in Dokkum aan. Op het ponton werd Sinterklaas welkom geheten door meneer Hans en de kinderburgemeester Marije Adema.

Nadat de Sint vele kinderhanden had geschud van kinderen die langs de kade stonden, werd hij welkom geheten door de burgemeester van Noardeast-Fryslân de heer Hayo Apotheker en mevrouw Annelies van de winkeliersvereniging Dokkum.

Na het zingen van enkele Sinterklaasliedjes verscheen Sinterklaas op het bordes van het Stadhuis. Als afsluiting maakte Sinterklaas op zijn paard Amerigo met zijn pieten een tocht door de binnenstad van Dokkum.

FOTONIEUWS