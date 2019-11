Drachtster knuffeldief loopt tegen lamp

Publicatie: zo 10 november 2019 12.31 uur

LEEUWARDEN - Een 17-jarige knuffelaar uit Drachten heeft zaterdagnacht het grootste deel van de nacht doorgebracht in het cellencomplex in Leeuwarden. Op het treinstation in Leeuwarden werd de verdachte aangehouden.

Rond middernacht kreeg de politie een telefoontje van iemand die in Steenwijk uit die trein was gestapt. Vlak voordat het slachtoffer de trein had verlaten had de Drachtster deze persoon een stevige knuffel gegeven. Bij aankomst op het perron bleek dat deze knuffel was bedoeld om ongemerkt de portemonnee te stelen.

Bij controle op het treinstation in Leeuwarden bleek de knuffeldief de betreffende portemonnee op zak te hebben. Hierop werd de Drachtster aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.