Drachten investeert 15 miljoen in vaarweg

Publicatie: vr 18 oktober 2019 15.14 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland investeert samen met havenbedrijven 15 miljoen euro in de nieuwe vaarweg naar Drachten. Deze komt door veenpolder De Hegewarren te lopen. Vrijdag werd het bedrag symbolisch overhandigd door burgemeester Jan Rijpstra, wethouder Robert Bakker en René Alink van het havencluster aan gedeputeerde Avine Fokkens.

Ondernemers dragen 6 miljoen euro bij aan het project terwijl de gemeente 9 miljoen euro investeert. De vaarweg is enorm belangrijk voor het bedrijfsleven. Zonder de komst van de vaarweg zouden sommige bedrijven mogelijk zijn vertrokken uit Drachten. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de vaarweg daadwerkelijk wordt aangelegd. In november wordt er gesproken in Provinciale Staten over De Hegewarren en de vaarweg.

De provincie Fryslân gaf eerder aan dat Smallingerland en de havengebonden ondernemers met een concrete bijdrage moeten komen om een positief besluit over een nieuw tracé voor de vaarweg Drachten kansrijker te maken.

FOTONIEUWS