Smallingerland krijgt titel European City of Sport

Publicatie: di 15 oktober 2019 17.26 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft de titel 'European City of Sport 2020' gekregen. Dat heeft de organisatie ACES bekendgemaakt. Nadat het college deze zomer haar ambitie voor de kandidatuur bevestigde, bracht de auditcommissie van ACES Europe in september een werkbezoek aan Smallingerland.

De commissie is van mening dat Smallingerland een mooi voorbeeld is waarin het sportbeleid goed geïntegreerd is op diverse gebieden zoals gezondheid, bewegen, onderwijs en inclusie. Daarnaast beschikt Smallingerland over een ruim aanbod van sportaccommodaties. Dit alles komt overeen met de doelen van ACES Europe. ACES Europe wijst jaarlijks minimaal 10 steden in Europa aan voor deze titel.

De auditcommissie zou uiterlijk in november bekend maken of Smallingerland in aanmerking komt voor de titel. De gemeente is dan ook verheugd dat dit positieve besluit nu al binnen is. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de middelen die eventueel beschikbaar komen voor een extra impuls in 2020. In december neemt de gemeente de titel officieel in ontvangst bij een feestelijke bijeenkomst bij het Europees Parlement in Brussel.