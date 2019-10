Opening vernieuwde fabriek VDM Woningen

Publicatie: do 10 oktober 2019 18.50 uur

DROGEHAM - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen en de Friese energiecommissaris Bouwe de Boer waren donderdag aanwezig bij de officiële openingshandeling.

De vernieuwde fabriek is voorzien van geïsoleerde gevels en daken om zo weinig mogelijk energie te verbruiken in de koude winterdagen. Op de daken zijn bovendien 3.200 zonnepanelen geïnstalleerd en in de fabriek staan twee nieuwe geautomatiseerde productielijnen. De twee nieuwe geautomatiseerde productielijnen geven extra ruimte in de productiecapaciteit. Eind dit jaar volgt nog een derde geautomatiseerde productielijn. Met deze investeringen kan VDM Woningen de gestage groei van de afgelopen jaren doorzetten.

'De precisie, nauwkeurigheid en efficiëntie waarmee de productielijnen produceren is erg hoog,' zo geeft algemeen directeur Jan van der Meer aan. Duurzaam, groen en innovatief ondernemen is de koers die VDM Woningen inzet en steeds verder wil uitbreiden. Tijdens de opening presenteert VDM Woningen voor het eerst haar nieuwste innovatieve woonconcept aan het grote publiek en relatie?s. De VDM NEXT is een kleine, all-electric woning als oplossing voor het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens. Deze woning is met name geschikt voor woningcorporaties en beleggers. Voor de opening is Bouwe de Boer, energiecommissaris van Friesland, gevraagd om de ruim 150 genodigden mee te nemen in zijn verhaal rondom duurzame durf.

FOTONIEUWS