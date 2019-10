Herfstvakantie in het teken van Zwem4daagse

Publicatie: wo 09 oktober 2019 11.13 uur

DRACHTEN - De herfstvakantie staat ook dit jaar in het teken van de Zwem4daagse in Zwemcentrum De Welle in Drachten. Van 21 tot en met 25 oktober 2019 wordt het grootste landelijke zwemevenement van Nederland in Drachten georganiseerd. Iedereen met een zwemdiploma mag deelnemen aan dit sportieve evenement. De Zwem4daagse vindt dit jaar plaats van 11.30 - 13.00 uur & 18.00 - 19.00 uur.

Tijdens het evenement zwemmen deelnemers 4 dagen lang een afstand van 250m (kinderen), 500m of 1000m. Tevens kan dit jaar, naast de Traditionele Zwem4daagse, een uitdagend parcours worden afgelegd. Elke dag een ander parcours van klimmen, klauteren, glijden, duiken & meer.

Bij een volle stempelkaart ontvang je de officiële medaille. Als deelnemer mag je op deze dagen ook gratis recreatief zwemmen. In de herfstvakantie worden in het zwembad meerdere toffe activiteiten georganiseerd, zoals een Drijf-In Bios op de laatste avond! De Drijf-In Bios is gratis voor de deelnemers op vertoon van de volle stempelkaart.

Ga jij de uitdaging aan?

Kortom, een geweldige uitdaging om samen met je vrienden, familie, collega’s of klasgenoten te beleven. Aanmelden kan tot en met 21 oktober 2019 bij Zwemcentrum De Welle of via www.sportbedrijf-drachten.nl/zwem4daagse