Werkstraf voor slachthuisdirecteur

Publicatie: vr 04 oktober 2019 10.47 uur

LEEUWARDEN - De directeur van Abattoir Drachten is wegens mishandeling van een vrouwelijke dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur plus 50 uur voorwaardelijk. De directeur, een 41-jarige inwoner van De Westereen, moet 1200 euro smartengeld aan de dierenarts betalen. De vrouw is nog steeds niet aan het werk. Ze durfde zelf niet naar de zitting van rechter Klaas Bunk te komen.

Enorm boos

De dierenarts was op 26 april in het slachthuis om koeien te keuren. Toen ze een koe die een abces aan een van de poten leek te hebben nader wilde bekijken en foto's wilde maken van de ontsteking ging het mis. Volgens haar riep de eigenaar van het slachthuis dat hij zijn advocaat en een andere dierenarts wilde bellen. Ze zag dat de man 'enorm boos' werd. Hij pakte haar vast en zou haar tot twee keer toe tegen de grond hebben gesmeten.

Koe was agressief

De vrouw had een flinke bult op het hoofd en een geschaafde elleboog. De slachthuisdirecteur zei dat hij de vrouw eenmaal had vastgepakt en aan de kant had gegooid. Volgens hem was de vrouw weggelopen en had ze een hek open laten staan. "In paniek heb ik haar weggetrokken", aldus de Westereender. Volgens hem was de koe niet te vertrouwen. "Zij ging een koe verplaatsen die agressief was", had hij tegen de politie gezegd.

Cocktail van spanning en stress

Hij zei dat zijn reactie het gevolg was van "een cocktail van spanning en stress". "Maar dat kon zij niet zien aan mij", aldus de verdachte. Hij voegde eraan toe dat hij het meestal "grondig oneens" was met de dierenarts. "Zij ziet altijd dingen die er niet zijn". Desondanks zag hij in dat het niet zo had gemoeten. "Zij is het echte slachtoffer in deze zaak. Het is nooit mijn bedoeling geweest die vrouw pijn te doen".

Russische roulette

Het slachthuis ligt al jaren onder een vergrootglas, in 2017 en 2018 kreeg hij boetes van 2000 en 3000 euro omdat er kreupele en zieke dieren waren aangevoerd. De directeur raakte zwaar overspannen. Hij is al een poos nauwelijks aan het werk. Hij kan hooguit een paar uurtjes op het slachthuis zijn, dan moet hij naar huis. Hij kan de spanning amper aan, vooral wanneer de NVWA langskomt. De verdachte: ‘Elke keer als er een thermometer gepakt wordt is voor mij een Russische roulette geworden”. Hij gebruikt medicijnen en is in therapie. De dierenarts zit ook thuis. Ze durft niet aan het werk te gaan en gaat ook in therapie. Toen de directeur haar aanviel had ze het gevoel dat ze voor haar leven moest vechten. Ze is nog steeds bang voor de verdachte. “Ik hoop dat ze gauw weer beter is, ik gun haar dit niet”, zei hij in zijn laatste woord.