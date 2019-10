Auto in sloot: vrijspraak van dronken rijden

Publicatie: do 03 oktober 2019 17.45 uur

LEEUWARDEN - Het had niet veel gescheeld of een 65-jarige oud-inwoner van Drachten had donderdag niet tegenover rechter Gustaaf Wijnands gezeten. De man belandde op 30 januari 2017 met auto en al in de Drachtstervaart. Hij verloor het bewustzijn en werd door omstanders gered. In het ziekenhuis werd hem bloed afgenomen en bleek dat hij had gedronken. Maar hij had niet gereden, zo bezwoer hij de rechter.

Niet in neutrale stand

Het promillage was niet mis: het was meer dan 3 keer de toegestane hoeveelheid. Maar dat zou de verdachte uiteindelijk niet deren, de rechter sprak hem vrij van rijden onder invloed. De man stelde dat iemand anders in zijn auto had gereden. Diegene was even uitgestapt en had de automatische versnellingsbak in de neutrale stand gezet. Met als gevolg dat de auto de weg afrolde, richting het water.

IJskoude water

De Drachtster had nog geprobeerd de rem in te trappen, maar slaagde daar niet in. Hij eindigde wel samen met de auto in de Drachtstervaart. Dat wist hij nog precies en hij wist ook nog dat hij al bewusteloos was voor de auto in het ijskoude water belandde. De portier van de bestuurderskant was tegen een hekje geklapt, wellicht was hij ook ergens door geraakt. Met de officier van justitie concludeerde de rechter dat niet bewezen kon worden dat de man de bestuurder van de auto is geweest.

Écht beschonken

De Drachtster werd vrijgesproken. Normaal gesproken was de zaak daarmee afgedaan, ware het niet dat de verdachte ook een keer écht beschonken achter het stuur had gezeten. Dat was bijna twee jaar na dato: op 20 februari van dit jaar was hij door de politie staande gehouden. Hij had gedronken, deze keer had hij bijna 3,5 keer teveel op. De man zei dat hij niet fit was en ‘s ochtends een paar beerenburgjes had genomen.

Maaltijd halen

Hij was bezig de auto weg te zetten. Dat was niet wat hij aan de politie had verteld: toen zei hij dat hij naar de supermarkt ging om een maaltijd te halen. ‘Dat zijn toch twee verschillende dingen’, stelde Wijnands. Na die tweede keer moest de man zijn rijbewijs inleveren, hij heeft het nog steeds niet terug. De rechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 20 uur, plus 20 uur voorwaardelijk en een rijontzegging van zes maanden en een maand voorwaardelijk. Dat betekent dat de Drachtster van Justitie het rijbewijs terug mag hebben, maar het CBR bepaalt uiteindelijk wat ermee gebeurt.