Werkstraf en 10.000 euro betalen voor wietplantage

Publicatie: ma 30 september 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - In een pand aan de Foswerterstrjitte in Ferwert stuitte de politie begin juli vorig jaar op een wietplantage. In twee ruimtes in de twee-onder-een-kapwoning stonden in totaal 242 hennepplanten. De 54-jarige bewoner van het pand moest zich maandag voor de rechter verantwoorden. De man kreeg een werkstraf van 120 uur. En hij moet 10.000 euro aan de Staat betalen. Dat was een schatting van rechter Monique Dijkstra op basis van wat de man tegen de politie had gezegd en wat hij op zitting had verklaard.

Vijfde deel van de opbrengst

De verdachte, hij woont nu in Drachten, had gezegd dat de personen die achter de kwekerij zaten hem een vijfde deel van de totale opbrengst hadden toegezegd. Hij had ook verklaard dat de wietplantage, die ongeveer van begin augustus 2017 tot juli 2018 had gedraaid, één goede en een wat tegenvallende oogst had gehad. Op basis daarvan had de politie berekend dat de wiet ruim 54.000 euro opgebracht heeft. De verdachte zei dat hij in totaal 1700 euro van de kwekers had gekregen.

Buren sloegen alarm

‘Een zoethoudertje’, vond de verdachte. Over de 54.000 euro zei hij dat hij het veel geld vond. ‘Maar ik heb het niet gezien’. Zijn toenmalige buren hadden alarm geslagen. De buren hadden verschillende personen bij het pand aan de Foswerterstrjitte gezien en waren bang dat er een xtc-lab in zat. Het bleek een wietplantage te zijn. De verdachte zei dat hij door iemand was benaderd, ‘een joviale man’, die zijn vertrouwen had gewonnen.

Anti-depressiva

Namen van die man of anderen die bij de kwekerij waren betrokken, wilde hij niet noemen. De man heeft een baan en een vast inkomen. Hij zei dat hij indertijd aan de anti-depressiva zat en daardoor zichzelf niet was. De kwekerij was volgens de politiemensen die er verstand van hebben zeer professioneel opgezet. De boel werd zelfs via een iPad aangestuurd, wist de verdachte. De stroom werd illegaal afgetapt.

De volle mep betalen

Officier van justitie Marco van den Broek eiste een werkstraf van 180 uur. Van den Broek vond ook dat de Drachtster de volle mep - 54.478 euro - moest betalen. ‘Onredelijk’, vond advocaat Peter Bonthuis. Volgens hem was zijn cliënt voorgespiegeld dat kwekerij ‘slechts’ 5000 euro zou opbrengen. De rechter hield het bij een lagere werkstraf en schatte het financiële voordeel op basis van de berekening van de politie en wat de verdachte er zelf over had gezegd.