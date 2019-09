Man in scootmobiel steelt glas-in-loodramen

Publicatie: ma 23 september 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige Aldtsjerker, die eind februari 24 glas-in-loodramen had gestolen van het erf van een woning in Oentsjerk, is maandag door de politierechter veroordeeld tot twee weken cel. De man had de ramen, die naast de voordeur van de woning stonden, ‘s ochtends vroeg in zijn scootmobiel geladen. Een overbuurvrouw had de man twee keer bij de woning gezien. Diezelfde ochtend had hij bij een tankstation in Gytsjerk al opgeschept dat hij die ochtend ‘iets moois’ had 'gescoord'.

Handelaar aan 't Vliet

Aanvankelijk ontkende de Aldtsjerker de diefstal, later zei hij tegen de politie dat hij dacht dat de ramen weggegooid zouden worden. Waarschijnlijk heeft hij de eerste partij verstopt bij de Eeltsjemar. Die ramen zijn nooit teruggevonden. Aan een handelaar aan ‘t Vliet in Leeuwarden had hij 15 ramen verkocht voor in totaal 125 euro. De eigenares had voor de hele partij - 28 ramen - 1600 euro betaald. De Aldtsjerker had de opbrengst besteed aan de kapper en aan boodschappen.

Suikerziekte

De verdachte was er zelf niet. Of eigenlijk was hij eerst wel in de rechtbank, maar toen hij zag dat er publiek en pers was voor zijn zaak, wilde hij niet meer de rechtszaal in en stoof hij de rechtbank uit. Volgens zijn advocaat kon hij, onder meer vanwege zijn suikerziekte, de spanningen niet aan. De 15 ramen die waren teruggevonden gingen terug naar de rechtmatige eigenares. De 9 ramen die zijn verdwenen moet de Âldtsjerker vergoeden.

Verstandelijke beperking

Verder moet hij de onkosten betalen die de eigenares moest maken. In totaal moet de man bijna 600 euro aan schade vergoeden. De reclassering rapporteerde dat de man een verstandelijke beperking heeft. Dat weerhield de rechter er niet van om een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. De reclassering had genoteerd dat de Aldtsjerker ondanks zijn beperking wel ‘streetwise’ is.

Hoger beroep

Zelf had hij gezegd dat hij eigenlijk niet vond dat een straf op zijn plaats was, maar anders zou hij wel akkoord gaan met 'een werkstrafje'. Er kwam dus toch iets anders uit de bus, de rechter maakte er twee weken cel van, plus twee weken voorwaardelijk. ‘Om hem te doordringen van het feit dat het heel verkeerd is wat hij heeft gedaan’, aldus Wijnands. De advocaat van de Aldtsjerker tekende meteen na de zitting hoger beroep aan.