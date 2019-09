Vrouw met scootmobiel te water in Kollum

Publicatie: di 17 september 2019 16.30 uur

KOLLUM - Een vrouw is dinsdagmiddag met haar scootmobiel in een sloot terecht gekomen aan de Meester Andreaestraat in Kollum. Een omstander zag het gebeuren en sprong de sloot in het lukte om de vrouw op het droge te krijgen.

Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. In de tussentijd is de scootmobiel door meerdere omstanders uit de sloot gehaald. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de vrouw met haar scootmobiel in de sloot terecht kwam is niet bekend.

