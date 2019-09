Echtpaar Verheul-de Vlieg 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 16 september 2019 12.27 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op maandag een bezoek aan echtpaar Verheul-de Vlieg uit Buitenpost. Precies 60 jaar geleden gaf het stel elkaar het ja-woord.



Hendrik Verheul (1934) is geboren in Woerden en Alie Verheul-De Vlieg (1937) in Nieuwerbrug. Het stel ontmoette elkaar tijdens een feestweek in Woerden en trouwde later. Het echtpaar kreeg 3 kinderen, waarvan 1 zoon helaas overleden is, 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Het echtpaar woonde na hun trouwen in verschillende plaatsen. Toen meneer Verheul in 1968 aan het werk ging als constructeur bij een machinefabriek in Leeuwarden, verhuisden ze naar Buitenpost. Naast zijn werk was de heer Verheul bestuurslid van een mannenkoor en had hij verschillende functies bij de kerk. In zijn vrije tijd biljart meneer graag bij de biljartclub, waar hij al 25 jaar actief lid is. Mevrouw Verheul zorgde tijdens hun trouwen voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast zette mevrouw zich in voor het Rode Kruis, waar ze als vrijwilliger op bezoek ging bij mensen. Ook ging ze graag handwerken met de bewoners van Haersmahiem. Net als meneer, was ook mevrouw Verheul kerkelijk actief.



Het echtpaar is nog in goede gezondheid, woont zelfstandig en is zelfredzaam. Het echtpaar vierde hun huwelijksjubileum al eerder in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen.

FOTONIEUWS