Burgum maakt zich klaar voor Midnight Walk

Publicatie: zo 15 september 2019 18.27 uur

BURGUM - Vrijdag 20 september is het zover. Dan organiseert Lions De Wâlden de Midnight Walk. Twee jaar geleden werd de wandeltocht voor het eerst georganiseerd en dat was gelijk een succes. Zo'n duizend mensen deden mee.

Dit jaar is een nieuwe route uitgestippeld die ongeveer 2 kilometer korter is: ongeveer 9 kilometer. De wandeltocht start dit jaar vanaf 19.30 uur op de Markt in Burgum en wandelaars lopen tijdens de tocht dwars door of langs karakteristieke plekken en gebouwen. Ook zijn er allerlei artiesten en leuke activiteiten tijdens de wandeltocht.

Er zijn nog kaarten en deze zijn verkrijgbaar bij de Primera in Burgum en Hurdegaryp en de Groene Vakwinkel Sikma in Gytsjerk. De netto opbrengst van de Midnight Walk gaat naar het project 'geef kinderen sportief de kans'. Het doel van dit project is om jaarlijks een vakantieweek voor kinderen van ouders met een klein inkomen te organiseren.