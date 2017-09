Duizend mensen lopen Midnightwalk in Burgum

Publicatie: za 23 september 2017 02.54 uur

BURGUM - Zo'n duizend mensen hebben vrijdagavond de Midnightwalk gelopen in Burgum. De wandeling van zo'n 11 kilometer werd georganiseerd door de Lionsclub De Wâlden in Burgum. De opbrengst is voor het organiseren van een jaarlijks kinderkamp voor kinderen van ouders met een klein inkomen.

De wandeling ging langs diverse karakteristieke plekken in Burgum. De start was bij Tiltrans. Het hoogtepunt van de wandeling was zonder twijfel de Steenhuisenlaan. De buurtbewoners zorgden echt voor een feestje voor de wandelaars.