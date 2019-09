40 jaar Fugelpits Moddergat

Publicatie: za 14 september 2019 22.20 uur

MODDERGAT -

Zaterdag was er een open dag bij vogelkustasiel De Fûgelpits in Moddergat in verband met hun 40 jarig bestaan. Deze dag was heel bewust gekozen omdat dit de verjaardag is van de oprichter Sikke Visser. Diverse mensen kwamen een bezoekje brengen bij de vogelopvang van Gaatske Wiersma.

De Fûgelpits is op 19 november 1978 opgericht door het echtpaar Sikke en Fetsje Visser. Samen met de 9 kinderen werden gewonde en zieke vogels in Anjum geholpen. Het helpen van met olie besmeurde vogels werd het specialisme van De Fûgelpits.

40 jaar later is De Fûgelpits verhuisd naar de Mokselbankwei in Moddergat en heeft het een landelijke functie als vogel (kustasiel) opvangcentrum, met een educatief/informatief bezoekerscentrum.

Op dit moment waren er geen olieslachtoffer in de opvang aanwezig. Vandaag was er iemand aanwezig die diverse vogels heeft voorzien van een ring om een pootje, omdat deze vogels binnenkort worden vrijgelaten.

FOTONIEUWS