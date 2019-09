Auto te water aan de Kobbe in Dokkum

Publicatie: vr 13 september 2019 13.40 uur

DOKKUM - Op de Kobbe in Dokkum is vrijdagmorgen rond kwart voor twaalf een auto te water geraakt.

De bestuurster is waarschijnlijk onwel geworden en reed in de bocht rechtdoor en kwam in het water terecht. Omstanders sprongen in het water en hielpen de vrouw. Ze kon via de achterklep op de wal komen.

De hulpdiensten waaronder een ambulance, politie, de brandweer van Dokkum en de reddingsteams van Burgum en Leeuwarden werden gealarmeerd. De brandweer en de duikers konden al snel worden afgepiept. De vrouw was op dat moment alweer op het droge.

De vrouw is met de ambulance vervoerd en de politie heeft een omstander die in het water had gestaan thuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld.

