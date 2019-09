Grote brand in loods met stro in Munnekezijl

Publicatie: vr 13 september 2019 07.45 uur

MUNNEKEZIJL - Aan de Nittersweg in Munnekezijl is vrijdag rond zeven uur brand ontstaan bij een boerderij in een loods met stro. Het gaat om een uitslaande brand. Brandweerlieden uit Dokkum, Burgum, Grijpskerk en Zoutkamp zijn aanwezig.

De brandweer zette zich met name in om het woonhuis te beschermen. De rook was in de omgeving goed te zien, ook vanuit Groningen omdat de boerderij dicht bij de provinciegrens staat. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.

Om 7.43 uur is een NL-Alert in de omgeving uitgezonden met de oproep om deuren en ramen te sluiten en uit de rook te blijven.

