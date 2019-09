Tbs en celstraf voor ontucht door scoutingleider

Publicatie: di 10 september 2019 14.18 uur

FEANWâLDEN - ZWOLLE - Een 20-jarige voormalige scoutingleider uit Feanwâlden is dinsdag veroordeeld tot 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij pleegde ontucht met minderjarige scouts en verspreidde hun naaktfoto's op kinderpornonetwerken.

George S. was één van de beheerders van een groot kinderpornonetwerk. Nadat hij in 2017 zelf gemaakte naaktfoto's op een van die netwerken verspreidde, zette de Australische politie die afbeeldingen in een database. Daartoe had ook de politie in Nederland toegang. Toen de slachtoffers geïdentificeerd waren als scouts op een zomerkamp in Ommen, kwam de politie op het spoor van S. Hij was destijds begeleider bij scoutinggroep De Drones uit Drachten. Hij werd in de zomer van 2018 letterlijk vanachter zijn computer weggesleurd en gearresteerd. Pas later bleek dat hij op een zomerkamp dat jaar, opnieuw in Ommen, wederom over de schreef was gegaan. S. heeft nagenoeg alle feiten bekend.

Tegen de man was 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hij wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de verspreiding van een halfmiljoen kinderpornografische afbeeldingen omdat hij de kinderpornonetwerken met anderen beheerde. De celstraf is lager dan de eis omdat de rechtbank wil dat S. sneller behandeld wordt.

De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege ernstige gedragsproblemen. Dat maakte het opleggen van tbs met dwangverpleging noodzakelijk, aldus de rechtbank. Daarnaast moet hij aan enkele slachtoffers duizenden euro's aan schadevergoeding betalen.