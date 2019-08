Palingroken langs het kanaal in Jistrum

Publicatie: zo 18 augustus 2019 17.14 uur

JISTRUM - Zaterdag stond bij café Lâns it Wetter in Jistrum alles in het teken van het palingroken.

Langs het Prinses Margrietkanaal hingen in de palingen in hun rookovens terwijl er livemuziek ten gehore werd gebracht door zanger Tjisse.

FOTONIEUWS