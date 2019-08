Auto botst op boom bij Boerakker: twee gewonden

Publicatie: vr 09 augustus 2019 20.23 uur

BOERAKKER - Op de Bakkerom (N388) bij Boerakker zijn vrijdagmiddag twee vrouwen van 21 en 50 jaar uit de gemeente Westerkwartier ernstig gewond geraakt nadat ze met hun voertuig in botsing kwamen met een boom.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Zo werd ook het Mobiel Medisch Team gealarmeerd. Ook kwamen ook kwamen er drie ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plaatse. De weg is een lange tijd afgesloten geweest in verband het ongeval en het onderzoek.

Door de brandweer is één slachtoffer uit de auto gehaald. De twee vrouwen zijn met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie (VOA) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht. Mogelijk zou een oliespoor op het wegdek de oorzaak zijn.

De auto raakte door de klap fors beschadigd. Nadat het onderzoek is afgerond door de politie, komt een berger ter plaatse om het voertuig op te halen. De politie heeft de identiteit van beide slachtoffers kunnen vaststellen. De auto is weggesleept.

