Werk-/leerbedrijf NEF koopt grond in Dokkum

Publicatie: do 11 juli 2019 14.43 uur

DOKKUM - In november 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) een besluit genomen over de toekomstige huisvesting van NEF. De voorzitter van het AB, wethouder Rommy Kempenaar, heeft donderdag de handtekening gezet en daarmee is NEF eigenaar geworden van een perceel bouwterrein op het bedrijventerrein Betterwird. Op dit terrein zal een nieuw pand worden gebouwd. TWA architecten tekent het ontwerp.

Met ruim 800 medewerkers is werk-/leerbedrijf NEF de grootste werkgever in de regio Noardeast Fryslân. NEF biedt mensen met een afstand tot werk die ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. Onze werkwijze is gericht op “ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling”, waarbij iedereen gelijk is; gewoon bijzonder én bijzonder gewoon. De mens staat voorop en deze mens verdient een goede werkomgeving.

NEF is nu gehuisvest in een sterk verouderd gebouw. Nieuwbouw is dan ook zeker geen overbodige luxe.

De verwachting is dat eind 2021 de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats zal kunnen vinden. In Kollum blijft een locatie van NEF geopend.