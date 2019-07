Schoolverlaters de Twine leren Musical in 1 dag

Publicatie: wo 10 juli 2019 19.00 uur

DOKKUM - Afgelopen maandagavond voerden de schoolverlaters van SBO de Twine in Dokkum hun eindmusical op. Dat is op zich niet heel bijzonder omdat veel scholen dit doen.

Maar, wat het zo speciaal maakte was, dat de musical in één dag ingestudeerd is. De leerlingen kregen maandagmorgen het script en 's avonds werd de musical opgevoerd. Wat ook heel bijzonder is, is dat de leerlingen de afgelopen periode allemaal klusjes en acties hebben gedaan om deze musical te bekostigen. Zo kon met het verdiende geld, licht en geluid ingehuurd worden voor op het podium.

De leerlingen en leerkrachten van de bovenbouw hebben onder de uitstekende en inspirerende leiding van Ruth Hanemaaijer een spetterende musical gemaakt. In deze musical zijn allerlei gebeurtenissen van het afgelopen jaar verwerkt.

Al met al een zeer geslaagde dag en avond voor de schoolverlaters van SBO de Twine.

