De Tarissing in Drogeham grondig gerenoveerd

Publicatie: wo 10 juli 2019 14.45 uur

DROGEHAM - "Wat zijn hier grote stappen gemaakt, ik herken de school bijna niet terug", zei wethouder Jouke Spoelstra. Hij bezocht CBS De Tarissing in Drogeham om daar een kijkje te nemen na een grondige renovatie. De basisschool heeft grotere leerpleinen gekregen en enkele ruimtes zijn verwijderd of verplaatst. "Dit zorgt voor een betere routing door de school, dat is veel efficiënter", aldus Spoelstra. Tijdens de bouwvakantie worden zonnepanelen op De Tarissing geplaatst. Met dit eigen initiatief is de school zelfvoorzienend in het stroomverbruik. Via een scherm in de centrale ruimte kunnen leerlingen zien hoeveel stroom het systeem opwekt.

De renovatie van de school is duurzaam gebeurd. Alle gekozen oplossingen zijn door het schoolbestuur en de gemeente afgestemd en bekostigd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door bedrijven uit de gemeente. De spouwmuren zijn voorzien van isolatie en alle ruimtes en lokalen zijn voorzien van LED-verlichting en aanwezigheidssensoren. De verwarming kreeg een upgrade waardoor een besparing tot 30% op het gasverbruik gehaald kan worden. Rondom de school zijn ook de nodige aanpassingen gedaan. Het plein naar de peuterschool is veel opener en er komen nog lei-lindes. Nieuwe kleuren die zijn gebruikt voor het schilderwerk geven de school een rustigere uitstraling.

Integraal Huisvestings Plan

De aanpassingen van de basisschool in Drogeham passen in het Integraal Huisvestings Plan (IHP). In het plan staat wat er de komende 10-15 jaar met de schoolgebouwen in Achtkarspelen moet gebeuren en hoeveel geld dat gaat kosten. Het IHP is op 25 april door de raad van Achtkarspelen vastgesteld.