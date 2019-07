Auto rolt water in na vergeten handrem

Publicatie: di 09 juli 2019 19.07 uur

DRACHTEN - Aan de Theo van Doesburgstraat in Drachten is dinsdagavond een auto in het water terecht gekomen. De eigenaar was vergeten de auto op de handrem of in de versnelling te zetten.

Het voertuig stond geparkeerd op de oprit van een woning. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit het water te halen.