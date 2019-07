Eikenprocessierups niet veilig in Ureterp

Publicatie: ma 08 juli 2019 12.35 uur

URETERP - Het is een ware plaag, de eikenprocessierups. En vaak hebben gemeenten de middelen niet om al deze nesten weg te halen. Daarom besloten de Ureterpers Aize en Pier zelf in actie te komen!

Gewapend met een lange stok met een zaag, een kruiwagen en een dakbrander gingen de mannen maandagmorgen om 9.30 op pad. “De haartjes van de rups branden bij temperaturen rond de 300 graden, deze brander wordt wel 1200 graden!”, aldus Aize. Om te voorkomen dat ze zelf in aanraking komen met de haartjes blijven de mannen zo veel mogelijk boven winds.

Strijdplan

Het begon allemaal toen in de tuin van een bekende van Aize een nest zat. Na het verwijderen en verbanden kwam hij er achter dat hij er zelf ook één in de achtertuin had. Omdat dit allemaal redelijk makkelijk ging besloot Aize de strijd tegen de rupsen voort te zetten. Daaruit kwam het idee om deze maandag samen met Pier op pad te gaan. Alle nesten waar ze bij kunnen worden naar beneden gehaald en verbrand.

Ook lege nestjes uit de boom

Ze beginnen hun tocht op de Skieppeleane in Ureterp, rond de sportvelden. Lange niet alle besmette bomen hebben van de gemeente een veiligheidslintje gekregen. Daarom checken de mannen iedere boom. En dat is geen overbodige luxe, bijna de helft van de bomen heeft een nestje aan zich kleven. Het grootste deel van nestjes zijn helaas al leeg. Pier:”Die rupsen zijn er al uit gekropen, maar ook in de nestjes zitten nog haren. Dus ook de lege nestjes halen we uit de bomen en verbranden we.”

Veiligheid

Voor hun eigen veiligheid hebben de mannen hesjes aan gedaan, zodat ze goed zichtbaar zijn voor langsrijdend verkeer. Voor de veiligheid van de berm hebben ze in de kruiwagen ook water en een schep meegenomen. “Ik snap wel dat de gemeente niet zomaar zegt tegen iedereen dat ze de nesten maar moeten gaan verbranden. Dat is niet veilig. Maar als je weet waar je mee bezig bent dan kan het best zo. En anders gebeurd er niks tegen deze rupsen”, aldus Aize. “En dit is ook de snelste manier”.

Gerust sporten

Nadat het duo de nesten langs de Skieppeleane hebben verwijderd gaan ze verder op de Leidyk. Hier lijkt het nog erger. In één van de bomen zitten maarliefst vier nesten! Uiteindelijk hebben ze de bomen rondom het sportcomplex zo veel mogelijk eikenprocessierups vrij gemaakt. Hierdoor is de kans kleiner dat voetballers op het naastgelegen veld last gaan krijgen van de haartjes van deze beesten.

De strijd nog niet opgegeven

Het duo is alleen vandaag op pad. Pier moet morgen gewoon weer aan het werk, maar Aize wil eigenlijk nog wel verder. “Als ik iemand anders kan vinden die bereid is om te helpen, dan ga ik zeker wel weer op pad”, zegt Aize. Op dit moment heeft niemand zich nog aangemeld om Aize te komen helpen.

