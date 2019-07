Vuilniswagen van Omrin gekanteld bij Buitenpost

Publicatie: do 04 juli 2019 20.22 uur

BUITENPOST - Op de Rohelsterweg bij Buitenpost is donderdag rond 14.00 uur een vuilniswagen van Omrin gekanteld. De bestuurder reed een stuk door de berm en is vervolgens met zijn combinatie op de zij terecht gekomen. De wagen lag vervolgens over een sloot heen.

Meerdere bergingsvoertuigen en een kraan moesten er aan te pas komen om het voertuig weer op zijn wielen te zetten.

FOTONIEUWS