Geen tbs voor autistische man die vrouw mishandelt

Publicatie: wo 03 juli 2019 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige inwoner van Kortehemmen die op 4 maart zonder enige aanleiding een vrouw mishandelde, was volgens de rechtbank in Leeuwarden als gevolg van een chronische psychische stoornis ontoerekeningsvatbaar. Een straf kan de man om die reden niet krijgen. De rechtbank bepaalde wel dat hij een jaar lang moet worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis.

Van de fiets geslagen

De man is autistisch en hij lijdt aan schizofrenie. Daarvoor krijgt hij medicatie, maar die slikt hij lang niet altijd. Hij woonde indertijd op een zorgboerderij in Kortehemmen. Op 4 maart had hij aan het begin van de avond op de Boskwei bij Kortehemmen het slachtoffer letterlijk van de fiets geslagen. De vrouw had haar zoontje opgehaald van voetbaltraining en was op weg naar huis. Onderweg waren moeder en zoon de verdachte voorbijgefietst.

Droge greppel

De man kwam achter hen aan en pakte de vrouw bij de schouder en gaf haar een duw in de rug. Toen de vrouw stilstond, kreeg ze een vuistslag in het gezicht. De vrouw viel in een droge greppel en liep een blauw oog op, een snee in de neus en twee gebroken ribben. Twee weken geleden eiste officier van justitie Leonie Lübbers van tbs met dwangverpleging. Ze had in eerste instantie al aan de rechtbank gevraagd om de verdachte ter observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) te plaatsen.

Geen tbs met dwangverpleging

Dat verzoek werd afgewezen. Ook de eis van tbs met dwangverpleging werd niet gehonoreerd. De rechtbank vond het delict – eenvoudige mishandeling – niet zwaar genoeg om de relatief zware maatregel van tbs op te leggen. In een psychiatrisch ziekenhuis krijgt hij op tijd zijn medicijnen, daarna kan hij geplaatst worden in een traject van begeleid wonen. De man moet aan de vrouw een schadevergoeding van ruim 4400 euro betalen. De vrouw heeft nog steeds last van de psychische naweeën van de mishandeling.