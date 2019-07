Auto van de weg op Blauwhuisterweg

Publicatie: di 02 juli 2019 20.26 uur

BOELENSLAAN - Op de Blauwhuisterweg bij Boelenslaan is dinsdag rond half zeven een auto van de weg geraakt. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur van de Audi. Het voertuig ramde een aantal bomen alvorens tot stilstand te komen. Na de aanrijding was de auto dermate vernield, dat hij naar de schroothoop kan. Over gewonden is niets bekend.