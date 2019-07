Simmerdeis: een zonovergoten ontmoetingsplaats

Publicatie: ma 01 juli 2019 20.00 uur

DRACHTEN - Prachtige optredens, bijzondere locatie-voorstellingen, onverwachte ontmoetingen en een stralende zon zorgden voor een onvergetelijke dertiende editie van Simmerdeis Theater- & Muziekfestival. Meer dan 32.000 mensen wisten het vierdaagse festival in Drachten en omgeving te vinden.

Voorstellingen die je aan het denken zetten

Simmerdeis ging van start op donderdag en trapte af met de bijzondere en intieme voorstelling Fidelis Fortibus van Circus Ronaldo. De kwetsbare onverstaanbare clown deed de harten van iedere bezoeker smelten. Verstaanbaar of niet, iedere nationaliteit sprak de taal van Clown Ronaldo.

Een plek om elkaar te ontmoeten

Simmerdeis is een festival vol bijzondere ontmoetingen. Bij verschillende voorstellingen werd het publiek uitgenodigd om actief mee te doen. De dansers van Compagnie Dyptik trokken omstanders het met hekken gevulde podium op en lieten het publiek zich afvragen aan welke kant ze stonden. Waren ze opgesloten of vrij? Of op de vlucht?

De show Konekto diepte dit thema nog verder uit in een bijzondere samenwerking tussen Drumschool Drachten en de dansteams van Angela van Arendonk. Hoe is het om op de vlucht te zijn en je plek te vinden in een nieuw land? Zowel publiek als dansers sloten de show vol vreugde gezamenlijk dansend af. Dat was ook het geval bij de band Queen the Music die tijdens de heetste dag het complete veld aan het dansen kreeg op "We will rock you".

De Sluisfabriek als creatieve broedplaats

Speciaal voor deze editie van Simmerdeis werd de Sluisfabriek omgetoverd tot een interdisciplinair laboratorium vol performances, muziek, theater en kunst. De expositie Clayers van Ben Vieberink, een vervreemdende dansperformance van Nina Iggy en de

voorstelling Somnium deed bezoekers de wereld om hen heen vergeten. Het wegdromen begon voor velen al in het veerbootje dat tussen het park en de Sluisfabriek pendelde.

Simmersnein

Traditioneel werd de laatste dag afgesloten met de zogenoemde Simmersnein. Dé familie-doe-dag van het festival waarop veel lokale groepen hun talenten aan het publiek konden tonen. Bewegingscentrum Drachten, Elzer Educatie, De Producer School, Talantkoor BuitenGewoon: het is slechts een greep uit het aanbod. Het mooie warme weer leverde een grote bijdrage aan het heerlijke relaxte sfeertje in het park. De hangmatten, picknickkleden, de groene heuvels: de hele dag waren ze gevuld met bezoekers die van een drankje en een hapje lagen genoten.

Wat een plaatje

Na afloop van alle festiviteiten stroomden de festivalbezoekers langzamerhand richting huis en bleef er een groen terrein achter. De recycle bekers waren wederom een succes: geen platgetrapte bekertjes meer in het veld. Een mooie stap naar een steeds duurzamer festival waaraan de hele mienskip bijdraagt. De organisatie kijkt uit naar de 14e editie van Simmerdeis die plaats vindt van 25 t/m 28 juni 2020.

In het fotonieuws een fotoimpressie van de optredens in de Sluisfabriek.

FOTONIEUWS