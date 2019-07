Brassband Blaast de Bazuin wint muziekfestival

Publicatie: ma 01 juli 2019 14.05 uur

SURHUISTERVEEN - Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen werd dit weekend winnaar van het internationale muziekfestival in Rastede (Duitsland). De Feanster brassband zegevierde in de middenklasse en werd daardoor uitgeroepen tot ‘Open Europees kampioen’.

Het muziekconcours in Rastede staat bekend om de grote deelname van muziekverenigingen uit heel Europa. "Dat maakt het extra speciaal", glunderde Monique Hamersma van Blaast de Bazuin. De brassband kreeg onder leiding van dirigent Theun van Leijen 95,5 punten voor de uitvoering van de twee ‘grote werken’ Hispaniola (Jan de Haan) en Viking Age (Thierry Deleruyelle). Fanfare De Bazuin uit Augustinusga eindigde op een verdienstelijke tweede plaats. De Stiensgeasters behaalden 95,18 punten. De prijs voor de beste dirigent ging naar Gerk Huisma. Hij kreeg een 10 van de jury. Theun van Leijen werd verkozen tot tweede-beste dirigent, met een beoordeling van 9,83 punten.

Blaast de Bazuin moest zaterdagochtend in alle vroegte optreden. "We waren vrijdagavond al gearriveerd. Zo konden we ons optimaal voorbereiden", vertelde Monique Hamersma. Daarin slaagden de Feansters met verve. "De afgelopen twee maanden hebben we hard gewerkt om hier zo goed mogelijk voor de dag te komen. We hebben onder leiding van Theun van Leijen de laatste weken extra vaak gerepeteerd en nodigden gastdirigent Gijs Heusinkveld uit om de puntjes op de i te zetten." Voor alle inzet werden de muzikanten beloond met de eerste prijs. "Super", vond Hamersma. "We hebben een enthousiaste band."

Vlak voor de kerst zijn er weer twee jeugdleden aangesloten bij het A-korps: Diemer de Jager en Hanna Nijdam. Ook zij hebben hartstikke goed gespeeld.’’ Na het officiële wedstrijdgedeelte gaf Blaast de Bazuin nog een openluchtconcert in het centrum van Rastede. "Erg leuk om ook de bezoekers van de terrassen op gezellige muziek te 'trakteren'", zei Monique Hamersma.

Voor Blaast de Bazuin breekt nu het zomerreces aan. "Mooier kunnen we de vakantie niet in gaan." Eind augustus start de band weer met repeteren. Dan start de voorbereidingen op het muziekconcours van Hoofddorp. In november staat die muziekwedstrijd op het programma. Muzikanten die geïnteresseerd zijn om mee te spelen worden uitgenodigd om contact op te nemen. De vereniging heeft nog enkele vacatures, waaronder de positie van flügelhoorn (bugel).